Киев, , 16:05 — REGNUM Украинское государство не оказало никакой помощи жителям страны в условиях пандемии коронавируса, заявил политический эксперт Владимир Кацман 7 июня в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Украина бездействовала, в то время как другие страны выразили готовность оплатить украинским мигрантам дорогу и пребывание на карантине, лишь бы они приехали на заработки.

«Там люди понимают, что производить при помощи наших рабочих прибавочную стоимость — это означает, что в такой ситуации их государство будет богатеть… То есть те страны, где работают наши лучшие трудоспособные граждане, будут богатеть, а мы — нищать!» — прокомментировал эксперт.

Кацман добавил, что граждане Украины скептически относятся к обещаниям правительства помочь малому и среднему бизнесу, а также создать 500 тыс. новых рабочих мест.

«Сегодня мы фактически присутствуем при таком голосовании — люди «голосуют ногами» за так называемую «программу правительства», обещания политиков… Люди «голосуют ногами», уезжая отсюда!» — рассказал он.

Эксперт отметил, что правительство Украины, вместо реальной помощи своим гражданам, «ходит с протянутой рукой» за Международным валютным фондом (МВФ). В конечном итоге это приведёт к полному разочарованию населения Украины в государстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что правительство Украины скрывает настоящих авторов меморандума между Украиной и МВФ.

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