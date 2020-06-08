Киев, 8 июня 2020, 16:05 — REGNUM Украинское государство не оказало никакой помощи жителям страны в условиях пандемии коронавируса, заявил политический эксперт Владимир Кацман 7 июня в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, Украина бездействовала, в то время как другие страны выразили готовность оплатить украинским мигрантам дорогу и пребывание на карантине, лишь бы они приехали на заработки.
Кацман добавил, что граждане Украины скептически относятся к обещаниям правительства помочь малому и среднему бизнесу, а также создать 500 тыс. новых рабочих мест.
Эксперт отметил, что правительство Украины, вместо реальной помощи своим гражданам, «ходит с протянутой рукой» за Международным валютным фондом (МВФ). В конечном итоге это приведёт к полному разочарованию населения Украины в государстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что правительство Украины скрывает настоящих авторов меморандума между Украиной и МВФ.
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