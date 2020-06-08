Рязань, , 16:08 — REGNUM Весенняя посевная кампания завершается в Рязанской области. Яровой сев проведён на 99,8% от запланированной площади, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Аграрии провели сев яровых зерновых культур на площади 323,9 тысячи гектаров, рапса 48,7 тыс. га, подсолнечника — 55 тыс. га. С превышением на 108% на площади 40 тысяч га посеяна соя. Практически завершена посадка кукурузы на зерно и силос. Овощи открытого грунта высажены на 63%, картофель на 88%.

Ожидается, что общая посевная площадь в регионе в 2020 году превысит плановый показатель и составит более 990 тысяч гектаров, что на 40 тысяч га больше 2019 года.