Москва, , 15:55 — REGNUM Каждый регион самостоятельно выбирает возможности для проведения голосования по изменениям в Конституцию РФ. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя слова главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова о том, что в столице выступают против установки уличных шатров для голосования вне участков.

«Возможности предоставлены, регион сам решает, исходя из имеющихся требований, какие в большей степени использовать формы, какие в меньшей степени», — сказала Гришина агентству РИА Новости.

По её словам, законодательство никак не нарушается, если «в минимальной степени будет использовано голосование в легковозводимых сооружениях».