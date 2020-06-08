Ставрополь, , 17:06 — REGNUM Обеспечивать общественный порядок в местах проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на Ставрополье будут 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а также представители казачества и народных дружин. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июня в пресс-службе губернатора края по итогам совещания по вопросам подготовки к проведению общероссийского голосования.

Мероприятие в Ставропольском крае будет проходить в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля, как на участках, так и вне помещений для голосования. В ходе совещания было отмечено, что организаторы и участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«В местах для голосования предусмотрено проведение регулярной санобработки. Общественный порядок в местах голосования будет обеспечиваться силами 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов с привлечением казачества и народных дружин», — сказано в сообщении.

Председатель краевого избиркома Евгения Демьянова доложила, что бюллетени для голосования уже изготовлены и скоро поступят в территориальные избирательные комиссии. Информирование граждан о предстоящем голосовании в регионе осуществляется через СМИ, интернет и средства наружной рекламы, без использования раздаточной печатной продукции.