Москва, 8 июня 2020, 15:46 — REGNUM Снятие ограничений в регионах России находится в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве.
«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков агентству РИА Новости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном выходе из режима ограничений с 9 июня.
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