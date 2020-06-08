Кострома, , 15:45 — REGNUM В Костромской области две благотворительные столовые заявили о возможном закрытии из-за снижения объемов пожертвований — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о столовых в Нерехте и Костроме, принадлежащих костромской благотворительной областной общественной организации «Остров». Падение сборов в организации заметили в апреле. В мае снижение достигло 90%.

Благотворительная столовая «Остров» в Костроме Blagostol.ru

«Пожертвования были нестабильны и в прошлые годы. На содержание двух столовых — зарплату 5 работникам, коммунальные услуги и закупку продуктов ежемесячно требуется около 100 тысяч рублей. Около 50−70% этой суммы раньше давали жертвователи, остальное учредители оплачивали из своего кармана. Сейчас ситуация изменилась — доходы остались только у одного учредителя. Сколько он сможет «тянуть» ситуацию — не известно», — председатель Костромской благотворительной областной общественной организации «Остров» Александр Богачев.

Ежедневно горячие обеды в двух столовых получают более 200 человек. В основном это пенсионеры, безработные и люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации. Обращение «Острова» в региональный департамент труда и социальной защиты не дало результата. Рассчитывать на федеральные субсидии по зарплате организация также не может.

«Обращение в департамент соцзащиты не дало результата. Как я понял, у них нет средств. Впрочем, представители департамента поговорили с депутатами в Нерехте и Костроме. Мы обращались и в администрацию города Костромы. Нам предложили принять участие в муниципальных конкурсах. Идея хорошая, но даже если мы что-то выиграем, средства получим только через несколько месяцев. В список пострадавших отраслей как общепит мы тоже не входим, так как основной вид деятельности у нас — общественная организация. Поэтому, на субсидии по зарплате можно не рассчитывать»

«Остров» — единственная организация в Костромской области, раздающая бесплатные обеды бездомным, малоимущим, пенсионерам и нуждающимся семьям на регулярной основе. Кроме этого, в апреле 2020 года продуктовую помощь пожилым людям в Костроме стало оказывать региональное отделение Общероссийского народного фронта. В Костроме бесплатные продуктовые наборы планировали выдать 9 тысячам человек. Однако, эта работа носит разовый характер и не предусматривает поддержку бездомных.

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