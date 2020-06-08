Кострома, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM В Костромской области две благотворительные столовые заявили о возможном закрытии из-за снижения объемов пожертвований — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о столовых в Нерехте и Костроме, принадлежащих костромской благотворительной областной общественной организации «Остров». Падение сборов в организации заметили в апреле. В мае снижение достигло 90%.
Ежедневно горячие обеды в двух столовых получают более 200 человек. В основном это пенсионеры, безработные и люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации. Обращение «Острова» в региональный департамент труда и социальной защиты не дало результата. Рассчитывать на федеральные субсидии по зарплате организация также не может.
«Остров» — единственная организация в Костромской области, раздающая бесплатные обеды бездомным, малоимущим, пенсионерам и нуждающимся семьям на регулярной основе. Кроме этого, в апреле 2020 года продуктовую помощь пожилым людям в Костроме стало оказывать региональное отделение Общероссийского народного фронта. В Костроме бесплатные продуктовые наборы планировали выдать 9 тысячам человек. Однако, эта работа носит разовый характер и не предусматривает поддержку бездомных.
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