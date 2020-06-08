Северодвинск, Архангельская область, , 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, в ходе проверок выяснилось, что 14 заболевших COVID-19 не оказалось дома. В штабе напомнили, что несоблюдение карантина влечет за собой наложение административного штрафа размером до 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние суки в Архангельской области новый коронавирус подтвердили у 96 человек, 59 из них — в Северодвинске. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло в регионе до 3085 человек.