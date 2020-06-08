Уфа, , 15:52 — REGNUM Чрезвычайный пятый класс пожароопасности ожидают в южных районах Башкирии в ближайшие дни. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, высокую пожароопасность ожидают с 8 по 11 июня текущего года.

По словам спасателей, даже не большая искра может стать причиной крупного лесного пожара, так как в этот период в сухом лесу быстро распространяется огонь, а горение происходит очень интенсивно.

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