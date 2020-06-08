Париж, , 15:43 — REGNUM Венсенский зоопарк на окраине Парижа открылся для посетителей в понедельник, 8 июня, передает BFM TV.

Руководство зоопарка сообщило о пополнении за время карантина. Речь идет о рождении 62 новых обитателей зоопарка.

Руководство также приняло ряд мер в области здравоохранения, чтобы ограничить риск заражения SARS-CoV-2. Посетители должны, например, соблюдать специальную разметку и надевать маску в помещении. Снаружи это не обязательно, но настоятельно рекомендуется. На территории зоопарка разместили аппараты с водно-спиртовым гелем для дезинфекции рук. Часы и дни работы зоопарка остаются без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран призывал жителей страны к бдительности, не смотря на улучшение ситуации в области здравоохранения.

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