Деревня Алабино, Московская область, , 15:42 — REGNUM В Подмосковье прошла первая репетиция парада Победы, который в 2020 году в связи с пандемией коронавируса состоится 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших парадных расчётов и механизированной колонны к военному параду, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Участникам мероприятия предстоит принять участие ещё в шести репетициях парада в Подмосковье. Две репетиции — 17 и 18 июня — пройдут ночью на Красной площади, а генеральная репетиция состоится 20 июня.

Отмечается, что для участия в параде привлечены более 40 парадных расчётов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.