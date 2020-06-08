Берн, , 15:43 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Африканском континенте перевалило за 187 тысяч. Это 8 июня следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, общее число подтвержденных случаев заражения в Африке на данный момент составляет 187 875.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 на континенте составляет 5 140 при более чем 82 тысячах вылечившихся от нового заболевания.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадала ЮАР, где выявлено 48 285 зараженных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 35 человек.