Сеул, , 15:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало население соблюдать режим повседневного карантина, поскольку в столичном регионе периодически возникают новые очаги инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра здравоохранения Пак Нын Ху.

Известно, что данное заявление министр сделал в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам (CDSCHQ).

Он подчеркнул, что поддержка и участие населения страны в карантинных мерах эффективнее проверок. Пак Нын Ху отметил, что в течение последних двух недель число новых случаев заражения в Южной Корее сохраняется на одном уровне — в пределах сорока в день, а также добавил, что в случае несоблюдения режима, в стране могут зафиксировать вторую волну коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 38 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 814.

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