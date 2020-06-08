Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области закрыли стационарные отделения онкодиспансера. Об этом сообщается на официальном сайте лечебного учреждения, передаёт ИА REGNUM.

Запрет на плановый приём пациентов в стационарные отделения действует с 6 июня до особого распоряжения. О причинах введённых ограничительных мер не сообщается.

По сообщению информации портала «Тузловград», закрытие онкодиспансера связано с выявлением носителя коронавируса среди пациентов. По некоторым данным, положительный результат теста на SARS-CoV-2 получил прибывший на лечение житель Морозовска. В настоящее время он находится в моногоспитале.

При этом в региональном пресс-центре уточнили, что, по данным на утро 8 июня, Новочеркасский онкодиспансер работает в штатном режиме. Эту информацию планируется в ближайшее время уточнить.