Архангельск, , 15:33 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявлены 96 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в области составило 3 085 человек, 858 из них уже выздоровели и выписаны из больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 25 архангелогородцев; 59 северодвинцев, из них 49 сотрудников оборонных предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; пятеро заболевших в Вельском районе; трое — в Устьянском; по двое — в Новодвинске и Приморском районе.

По данным штаба, в регионе развернута 1 151 койка инфекционного профиля, из них на сегодня 259 свободны. В ближайшее время планируется дополнительно подготовить еще 60 коек в Котласской ЦГБ и 20 — в Вельской ЦРБ.

Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 12 324 человека, из них 2 718 на сегодняшний день остаются под наблюдением, сняты с наблюдения 9 606 человек, в их отношении установлен диагноз «здоров».

Обследованы на коронавирус 73 694 человека.