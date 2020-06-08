Севастополь, , 15:36 — REGNUM Севастопольские соцработники, занимающиеся реабилитацией детей инвалидов, рассказали президенту Владимиру Путину о проделанной работе после воссоединения полуострова с Россией.

«За последние шесть лет жизнь севастопольцев заметно улучшилась, — заявила 8 июня во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, руководитель севастопольской организации «Особые дети» Аида Менанова. — Люди почувствовали уверенность, помощь государства. Расширился спектр социальных услуг… Наша общественная организация оказывает услуги по реабилитации детей с инвалидностью, наша основная цель выстроить комплексную систему непрерывного сопровождения с ментальными нарушениями, от рождения и до старости», — отметила соцработница.

По её словам, организацию уже несколько раз поддерживал фонд президентских грантов.

«Благодаря этому, а также помощи местных властей, мы смогли развить направления по ранней помощи, группу кратковременного присмотра и ухода за детьми, а также профориентационные мастерские», — добавила Менанова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Крыма, в 2019 году около 160 тысяч жителей республики получили в полном объёме все меры социальной поддержки. В 2020 году на это направление планируют потратить почти 22 млрд рублей.

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