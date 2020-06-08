Белгород, , 15:30 — REGNUM Авиакомпания «ИрАэро» начинает полёты из Белгорода в Санкт-Петербург с 3 июля 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе международного аэропорта Белгорода.

Началась продажа авиабилетов на рейс Белгород — Санкт-Петербург. Стоимость полёта в одну сторону от пяти тысяч рублей. Самолёт будет вылетать из северной столицы в понедельник в 10:40, прилёт в Белгород в 12:20. Обратно рейс отправляется в 13:10, прибывает в Пулково в 14:50. По пятницам вылет из Санкт-Петербурга в 16:00, прилёт в Белгород в 17:40, а в обратную сторону борт полетит в 18:40 с прибытием с 20:20.

Пассажиров принимает на борт воздушное судно SSJ-100.