Брюссель, , 15:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бельгии от COVID-19 умерли 11 пациентов. Об этом 8 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Также указывается, что в результате этого общее число летальных исходов в стране достигло 9 606.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Бельгии было выявлено 122 новых случая заражения SARS-CoV-2 и теперь их суммарное количество достигло 59 348.

При этом уточняется, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии в Бельгии находится 116 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Катаре за сутки выявили 1368 случаев заражения коронавирусом.