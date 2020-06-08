Москва, , 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости. Об этом 8 июня сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»

«Задача была спасти максимальное количество людей, особенно из группы риска. По поводу ограничительных мер было много дискуссий. Кто-то считает, что горожане их не выполняли», — сказал Собянин.

Однако мэр Москвы не согласился с подобным утверждением. Собянин отметил, что согласно данным сотовых операторов, в Москве не было ни одного резкого всплеска активности.

«Это означает, что в подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации. В результате ответственных действий москвичей и врачей нам удалось избежать катастрофы и начать побеждать коронавирус», — сказал Собянин.