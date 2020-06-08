Стокгольм, , 15:21 — REGNUM Неясные директивы, трудный для понимания выбор слов и несуществующие объяснения — вот в чем обвиняют критики Агентство общественного здравоохранения Швеции. Некоторые отмечают, что способ и форма донесения информации представителей ведомства во время пандемии коронавирусной инфекции были слишком расплывчатым и даже привели к растущей путанице, что привело только к ухудшению эпидемиологической ситуации в Швеции. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Так, журналисты издания отметили эпизод, когда 6 марта на пресс-конференции Агентства общественного здравоохранения Швеции шесть человек, в том числе государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, стояли за одним столом и толпились вокруг микрофонов. Никто из них не соблюдал социальную дистанцию, так как они стояли плечом к плечу. Вот так началась для Швеции борьба с пандемией коронавируса, когда всем стало ясно, что эпидемиологическая ситуация будет только ухудшаться, а общение с журналистами шведским вирусологам придется поддерживать в ежедневном, если не в ежечасном режиме.

Журналисты Dagens Nyheter не случайно обратили внимание читателей на эпизод с участием главных медиков Швеции, состоявшийся 6 марта. Все дело в том, что когда многие правительства мира уже тогда сообщали о необходимости соблюдения мер по социальному дистанцированию, Агентство общественного здравоохранения Швеции включило данную норму в «руководящие принципы», регламентирующие поведение граждан во время пандемии, только 1 апреля.

Затем, отмечают журналисты, последовали долгие недели неразберихи, разных и порой противоречащих друг другу заявлений со стороны ответственных служб. Все это привело к тому, что министр иностранных дел Швеции Анн Линде публично заявила, что международный имидж Швеции находится под угрозой, так как слишком много внимания было уделено одной северной стране.