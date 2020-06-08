Вашингтон, 8 июня 2020, 15:11 — REGNUM На базе Steam прошло мероприятие Black Voices in Gaming, призванное поддержать темнокожих разработчиков видеоигр. Об этом 8 июня сообщает сайт cybersport.ru.
В рамках мероприятия разработчики рассказали о своих проектах. Теперь их игры расположены на отдельной странице магазина.
Напомним, Black Voices in Gaming стало частью онлайн-выставки Guerilla Collective. На ней различные разработчики будут анонсировать свои новые проекты.
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