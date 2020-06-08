Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, несколько дней назад у него немного заложило уши и почувствовал горло. Температура была 37,0 градусов. С болезнью он справился за два дня. Симптомом COVID-19 у него не было, но тест решил сдать. Результат на коронавирус оказался положительным.

«Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс», — написал бывший руководитель города.

Он также добавил, что коронавирус может коснуться всех. «Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее», — сказал Ройзман.

Отметим, в 2013—2018 годах он был главой Екатеринбурга — председателем городской думы. На этот пост его избрали в 2013 году на прямых выборах.