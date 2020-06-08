Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Плавательные бассейны в Грузии на этом этапе снятия ограничений пока открывать не будут. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 8 июня заявил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, для плавательных бассейнов будут разработаны специальные рекомендации, и они откроются только после внедрения новых правил их функционирования. Имнадзе пояснил, что в бассейнах контролировать всех посетителей гораздо сложнее, чем в гостиницах.

«Конечно, откроются и бассейны, но для этого будут разработаны определенные правила. В гостинице находятся фиксированные посетители, отдыхающие этих гостиниц. А в бассейны люди, можно сказать, приходят с улицы», — заявил Паата Имнадзе.

Отметим, что каждый брифинг и каждое заявление грузинских эпидемиологов в последний период вызывает волну недовольства и критики со стороны части общества.

На 8 июня в Грузии фиксируется 810 случаев коронавируса, за последние сутки выявлен лишь один подтвержденный случай.

8 июня в Грузии заработали гостиницы и закрытые пространства объектов общепита, которые получили соответствующее разрешение от минздрава, возобновил движение междугородний транспорт. С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля начнет прием иностранных туристов.