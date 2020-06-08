Москва, , 15:12 — REGNUM В конце текущей недели в Москве и Подмосковье начнется купальный сезон. Об этом 8 июня сообщил Гидрометцентр России.

Водоемы Москвы прогреются до 20 градусов тепла к концу недели. В реках температура воды поднимется примерно до 18−19 градусов тепла. В Подмосковье ожидаются примерно такие же показатели.

Сейчас температура воды в водоемах региона низкая, однако, отмечают синоптики, она быстро поднимется за счет аномально жаркой погоды.

Напомним, в Москве и области в ближайшее время ожидается жара. Воздух прогреется до 29−30 градусов тепла.

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