Вильнюс, , 15:07 — REGNUM Литовская правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня, 8 июня, приняла решение рекомендовать правительству Литвы отменить режим карантина в стране с 16 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он был введён в Литве, напомним, с 16 марта.

При этом предлагается оставить действовать режим чрезвычайной ситуации, который был введён в конце февраля. Он необходим для контроля границы и ряда других технических и правовых мер.

Отметим, что на сегодняшний день в Литве действуют смягчения карантина, которые фактически исключили все ограничения для населения в период пандемии коронавируса.