Салехард, , 15:07 — REGNUM На Ямале с 8 июня 2020 года в поликлиниках оказывается плановая медицинская помощь. Исключение составляют медучреждения Салехарда и Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба главы региона.

Поликлиники работают с усиленными мерами противоэпидемической безопасности, пациентов приглашают по предварительной записи. На приём можно записаться только дистанционно: либо по телефону, либо через электронную регистратуру.

На входе в поликлиники будут измерять температуру посетителей. Потоки больных и здоровых разграничат. пациенты обязаны будут соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 метра, маски обязательны.