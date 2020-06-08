Лондон, , 15:07 — REGNUM В сети появился сюжетный трейлер игры Beyond a Steel Sky. Его опубликовали 8 июня на YouTube-канале IGN.

Главный герой Beyond a Steel Sky Роберт Фостер возвращается в Юнион-Сити, чтобы найти пропавшего мальчика. Вскоре протагонист понимает, что у города есть свои мрачные секреты.

Дата релиза Beyond a Steel Sky пока неизвестна. Ожидается, что игра выйдет на PC (в Steam) и Apple Arcade.

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