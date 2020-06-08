Сарапул, Удмуртия, , 15:06 — REGNUM В отношении 39-летнего жителя Ижевска возбуждено административное дело ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме») за оскорбление провизора одной из аптек в Сарапуле. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в конце марта текущего года мужчина получил в аптеке замечание о несоблюдении безопасной дистанции. Реакция последовала незамедлительно — грубыми нецензурным словами и выражениями он оскорбил женщину — работника аптеки, плюнул ей в лицо и пожелал «смерти от коронавирусной инфекции», унизив тем самым ее честь и достоинство.

Скрывавшийся от полицейских мужчина был найден и доставлен в прокуратуру. Свою вину он не признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. За данное нарушение мужчина может получить штраф в размере до 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неадекватную реакцию на замечание полицейского о нахождении на рынке без защитной маски продемонстрировала жительница Марий Эл. Женщина попыталась уйти, отказавшись представиться. Полицейский догнал её. Злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки/

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