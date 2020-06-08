Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе призывает граждан к максимальной мобилизации в преддверии открытия туристического сезона и предупреждает, что коронавирус никуда еще не пропал. Об этом он заявил на брифинге после состоявшегося 8 июня очередного заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Тот факт, что в последние дни выявляются лишь единичные случаи вируса, оснований для успокоения еще не дает, так как, к сожалению, коронавирус никуда не исчез. Он пока еще рядом с нами. Вы видите, что происходит в соседних с нами странах. Поэтому нам всем нужно быть очень осторожными», — пояснил Имнадзе.

По его словам, особенно важно соблюдать рекомендации и правила в местах скопления людей, в том числе носить маски в закрытых помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

На 8 июня в Грузии фиксируется 810 случаев коронавируса, за последние сутки выявлен лишь один подтвержденный случай.

С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля начнет прием иностранных туристов.