Тбилиси, , 14:58 — REGNUM В двух селах Болнисского муниципалитета Грузии, Мушевани и Гета, по-прежнему действует режим строгого карантина, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на состоявшемся 8 июня очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его информации, в обоих селах, которые считаются в Грузии наиболее пострадавшими от коронавируса, работают специалисты Национального центра по контролю заболеваний, которые проводят здесь соответствующие исследования и мероприятия.

Премьер призвал всех к особой осторожности, чтобы свести до минимума возможность осложнения ситуации. Требование соблюдения всех рекомендаций специалистов крайне важно в связи с предстоящим 15 июня открытием внутреннего туризма и в преддверии возобновления авиасообщения и начала приема иностранных туристов, что Грузия планирует с 1 июля.

На 8 июня в Грузии фиксируется 810 случаев коронавируса, за последние сутки выявлен лишь один подтвержденный случай. В течение последних дней в Болнисском муниципалитете новые факты инфицирования коронавирусом не выявлены.