Тегеран, , 14:59 — REGNUM Более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Иране за последние сутки. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Как рассказал Джаханпур, за последние 24 часа было выявлено 2 043 новых зараженных коронавирусом, в результате чего из общее число стало 173 832.

Также он уточнил, что за этот же период от COVID-19 в стране умерли 70 человек и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 8 351.

Кроме этого, официальный представитель указал, что общее число вылечившихся от нового заболевания стало 136 360.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за минувшие сутки возросло на 125 и стало составлять 20604.