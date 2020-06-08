Москва, , 14:58 — REGNUM Предпринятые в Москве ограничительные меры для профилактики коронавируса позволили большинству её жителей сохранить рабочие места. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходило в мире. Перестраивали систему здравоохранения, организацию городской жизни», — сказал Собянин.

По его словам, перед властями города стояло три возможных механизма действий: Первый вариант — тотальные ограничения, второй — ничего не делать и третий — ввести сбалансированные ограничения. Именно по нему и решено было пойти.

«Мы сохранили работу системообразующих предприятий, сохранили работу для большинства горожан. С другой стороны, обеспечили отсутствие взрывного роста числа заболевших», — отметил мэр Москвы.