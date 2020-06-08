Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 8 июня, обновило список стран, из которых разрешено прибытие людей в Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В списке из-за высокой заболеваемостью COVID-19 по-прежнему запрещено прибытие из Великобритании, Швеции, Португалии и ряда других стран, но разрешено прибытие практически из всех стран ЕС. Формула включения страны в разрешённый список остаётся прежней: за последние 14 дней в такой стране средний уровень заболеваемости COVID-19 не должен превышать уровень в 15 случаев на 100 тыс. человек.

Разрешено прибытие из Бельгии и Ирландии, однако в этом случае лицу необходима самоизоляция на 14 дней. В отношении других стран, включённых в список, такое требование отсутствует.