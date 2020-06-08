Лондон, , 14:53 — REGNUM Дополнение Odyssey для игры Elite Dangerous не будет поддерживать устройства виртуальной реальности. Об этом 8 июня сообщает портал PCGamer.

При этом весь остальной контент оригинальной Elite Dangerous всё ещё будет совместим с VR-гарнитурами. Разработчики не сообщили, появится ли эта функция в Odyssey в дальнейшем.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, дополнение Odyssey впервые позволит игрокам Elite Dangerous прогуляться по поверхности планет. Его релиз ожидается в начале 2021 года.

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