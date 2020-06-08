Красногорск, , 14:50 — REGNUM В подмосковном центре управления регионом за неделю обработали 6,3 тыс. жалоб жителей на содержание территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора.

По словам главы ведомства Олега Баженова, большая часть жалоб касалась ненадлежащего состояния деревьев и кустарников. Также жители обращались с претензиями на подтопление территории, сообщали о нарушениях правил уборки контейнерных площадок и подтоплениях. Всего в ЦУР обработали 6399 обращений, 554 проблемы решили сразу.