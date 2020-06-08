Москва, , 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия. Об этом 8 июня заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с социальными работниками и представителями НКО.

Глава государства отметил, что непреходящие нравственные ценности разделят подавляющее большинство российских граждан. Путин считает, что во время пандемии коронавируса многие соцработники проявили свои лучшие качества.

«Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса», — сказал российский лидер.

Отметим, 8 июня Владимир Путин встречается с соцработниками государственных учреждений и представителями некоммерческих организаций по случаю Дня социального работника. Профессиональный праздник учрежден указом главы государства от 27 октября 2000 года.