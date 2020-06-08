Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Ошибочно думать, что Грузия победила коронавирус, так как это невозможно сделать отдельно от других стран. Такое заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария 8 июня на заседании координационного совета, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Мы часто слышим неверную формулировку о том, что Грузия победила коронавирус. Ни одна страна в одиночку не может победить этот вирус», — сказал Гахария.

Он добавил, что для Грузии в этой ситуации прежде всего нужно стремиться контролировать распространение и адаптироваться к новым условиям.

Напомним, в Грузии за последние два дня было выявлено по одному случаю заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 810 таких случаев. 84% из них победили SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия предложила Армении помощь в борьбе с коронавирусом