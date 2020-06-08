Вильнюс, , 14:45 — REGNUM Медицинские учреждения, которые не возобновляют плановые услуги населению под предлогом продолжающегося карантина из-за пандемии коронавируса, недополучат финансирование. Такое заявление сегодня, 8 июня, в интервью государственному радиовещателю LRT сделал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По его словам, смягчения ограничений в Литве позволяет всем медучреждениям возобновить свою деятельность, однако часть больниц и поликлиник продолжают ссылаться на действующий карантин и не принимают пациентов.

После начала смягчения в Литве порядка 70% всех медучреждений заработали, однако часть по-прежнему ограничивает приём пациентов. При этом правительство продолжало финансировать все учреждения вне зависимости от простоев. Министр пригрозил, что эта практика будет прекращена в отношении учреждений, которые продолжают отказываться принимать пациентов.