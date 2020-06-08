Варшава, , 14:42 — REGNUM Популярный в Польше оппозиционный интернет-ресурс «Свекольный сок», создатель которого — Марчин Мысельский — предположительно связан с либеральной «Гражданской коалицией» и контролируемой ей мэрией Варшавы, опубликовал снимок огромной извивающейся очереди. Подпись под снимком поясняла, что это люди, желающие поставить подпись в поддержку кандидата в президенты Польши от «Гражданской коалиции», президента (мэра) Варшавы Рафала Тшасковского.

Как сообщает «Польское радио», пользователи интернета быстро опознали эту фотографию. Она была сделана в 2015 году у входа на компьютерную выставку IEM 2015 в Катовице, в ходе которой проходил международный турнир по популярной компьютерной игре Counter-Strike.

Публикация вызвала бурю возмущения среди провластных экспертов и сторонников правящей националистической партии «Право и Справедливость».

«Нет, «Свекольный сок», это очередь для входа на IEM 2015 в Катовице. Я помню, потому что рассказывал об этом турнире. Вы не поможете Тшасковскому такими фейками», — написал в Twitter журналист Марчин Маковский.

После того, как фальсификация была раскрыта, администрация издания попыталась обратить всё в шутку, но для того, чтобы посмотреть первоначальный вариант, любой читатель может воспользоваться опцией «История изменений».

Президентские выборы в Польше были назначены на 10 мая 2020 года, но проевропейская оппозиция, воспользовавшись большинством в верхней палате парламента и карантинными мерами, добилась переноса выборов на более поздний срок. Выборы пройдут 28 июня. Кандидат от «Гражданской коалиции» вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньска в связи с низкими показателями соцопросов была заменена на мэра Варшавы Рафала Тшасковского.