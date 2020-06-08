Маскат, , 14:43 — REGNUM В Омане за сутки выявили 604 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 17 тыс. 486.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в султанате скончался 81 пациент. За прошедшие сутки умерли шесть человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн человек.