Бангкок, , 14:44 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен на территории Таиланда из-за нового коронавируса 26 марта, может быть продлен. Об этом 8 июня сообщает агентство TNA со ссылкой на вице-премьера таиландского правительства Висану Кхрыангама.

«Вероятно продление действия режима ЧП. Этот вопрос сейчас рассматривается. Сейчас есть выбор между его продлением и прекращением его действия. Но ограничения будут ослаблены», — приводит агентство слова вице-премьера.

Также он рассказал, что в рамках такого ослабления, к примеру, будет отменен комендантский час в стране и снято ограничение на проведение собраний.

При этом Кхрыангам уточнил, что режим ЧП может быть продлен в стране для возможности быстрого принятия и исполнения решений, что нужно для сохранения полномочий медперсонала, военнослужащих, сотрудников полиции и других госслужащих, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в Таиланде в течение двух недель не выявлялись новые случаи внутреннего заражения коронавирусом, только ввозные. Также, по данным минздрава страны, общее число зараженных в стране составляет 3 119 человек при 58 скончавшихся от COVID-19 и 2 973 выздоровевших.