Белгород, , 14:40 — REGNUM С критикой в адрес Алексея Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны, выступил председатель Белгородского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» Аркадий Бармин. Глава Белгородского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» призвал властей наказать Навального. Видеообращение опубликовано в социальной сети в официальном паблике регионального отделения ОНФ.

«Недавно Навальный обозвал ветерана предателем и холуём. Я не знаю, как назвать этого человека, и человек ли это вообще. Я ведь не знаю его имени, отчества, и знать не хочу. Ветераны белгородского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» осуждают эту выходку Навального. Это никуда не годится. Честно говоря, это не первый раз — вот это пятое колесо, которое мешает обществу. Мы осуждаем это и призываем власти всё-таки, в конце концов, сделать с ним что-нибудь. Не только осудить, но и наказать вплоть до уголовного дела», — сказал Аркадий Бармин.

Навальный выпустил ролик, посвящённый голосованию по поправкам в Конституцию РФ. В числе героев были спортсмены, актёры, а также ветеран Великой Отечественной войны — их оппозиционер обозвал «командой продажных холуёв», «позором страны» и «людьми без совести».