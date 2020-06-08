Белгород, 8 июня 2020, 14:40 — REGNUM С критикой в адрес Алексея Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной войны, выступил председатель Белгородского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» Аркадий Бармин. Глава Белгородского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» призвал властей наказать Навального. Видеообращение опубликовано в социальной сети в официальном паблике регионального отделения ОНФ.
Навальный выпустил ролик, посвящённый голосованию по поправкам в Конституцию РФ. В числе героев были спортсмены, актёры, а также ветеран Великой Отечественной войны — их оппозиционер обозвал «командой продажных холуёв», «позором страны» и «людьми без совести».