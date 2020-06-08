Варшава, , 14:32 — REGNUM В ночь с 6 на 7 июня неизвестные лица снова осквернили памятник герою Польши и США Тадеушу Костюшко в Варшаве. Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая.

«Ночью кто-то разрисовал его темной краской. На монументе, который стоит у площади Железных Ворот в столице, на том же месте, что и раньше, появилась надпись, написанная спреем «Black Lives Matter. Still», — приводит слова представителя мэрии «Польское радио».

В прошлый раз памятник Тадеушу Костюшко в Варшаве был осквернён в ночь на 3 июня. Неизвестные лица написали на нём «Black lives matter» (англ: чёрные жизни важны). Новая надпись в переводе с английского означает «Чёрные жизни важны. По-прежнему».

Под лозунгом «Чёрные жизни важны» в США сейчас проходят протесты, вызванные смертью чернокожего Джорджа Флойда при задержании его полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе протестов в столице США Вашингтоне был исписан антиправительственными надписями памятник Тадеушу Костюшко, стоящий в парке Лафайет недалеко от Белого дома. Памятник в Варшаве является почти точной копией американского памятника.

Как уже сообщалось, вице-председатель партии «Соглашение Ярослава Говина», депутат городского совета Варшавы Ян Остзек, направивший в прокуратуру заявление по факту первого осквернения памятника, высказал мнение, что за данным фактом может стоять не отдельное лицо, а леворадикальная организация, «обученная действиям в городских условиях». При этом он обвинил власти Варшавы в поддержке таких организаций.