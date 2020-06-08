Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM Должность заместителя главного врача по инфекционному контролю появится во всех стационарах Алма-Аты. Об этом 8 июня заявил глава управления общественного здоровья Камалжан Надыров на брифинге.

По его словам, введение новой должности позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, прилечь специалистов и обеспечить контроль в стационарах. Особые полномочия также получат инфекционисты первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня в Алма-Ате выявили 2882 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1875 человек, скончались десять пациентов.

Читайте также: Казахстан перенес возобновление авиасообщения с Азербайджаном