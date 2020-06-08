Москва, , 14:31 — REGNUM С 9 июня Москва вернётся к практически обычному ритму жизни. С соответствующим заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все ограничения в июне будут сняты. С завтрашнего дня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ним отменяются и график прогулки», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что жители города старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицы с 9 июня. С этой же даты вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом льготного проезда.

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