Москва, 8 июня 2020, 14:31 — REGNUM Часть 7 статьи 75 Закона о поправке к Конституции гласит, что в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Это очень важно для граждан страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.
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