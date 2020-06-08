Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В Екатеринбурге полиция провела более 300 профилактических бесед за минувшие выходные (6 и 7 июня 2020 года) на тему обязательного ношения масок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

12 человек отказались соблюдать меры профилактики, и на граждан составили протоколы об административном правонарушении.

«Еще почти два десятка различных нарушений пресекли сотрудники ГИБДД, проверяя соблюдение правил дорожного движения мотоциклистами и владельцами скутеров», — сообщили в структуре.

Улицы патрулировали представители полиции, министерства общественной безопасности Свердловской области, а также сотрудники Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пока действует требование об обязательном ношении масок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек