Москва, , 14:25 — REGNUM В связи с крайне высокой температурой воздуха в Москве и Подмосковье 9 июня объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом 8 июня сообщил Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве и Московской области в течение недели может прогреваться до 29−30 градусов тепла.

Сегодня, 8 июня, в регионе действует предупреждение о грозе.

Жаркая погода с грозами сохранится в Москве и области до середины июня.

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