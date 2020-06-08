Стокгольм, , 14:26 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции привела многие системы национального здравоохранения в состояния повышенной готовности. Исключением не стала и Швеция, где обострилась проблема медицинского ухода за пожилыми людьми. Однако медики и власти столкнулись с проблемой, имеющей под собой моральные предпосылки, — пожилые жители Швеции отказываются от госпитализации и отстаивают свое право умереть дома. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Журналисты издания отмечают, что, с одной стороны, пандемия коронавируса имела положительный эффект в том, что в ее результате было продемонстрировано состояние шведской медицины, поскольку пожилые граждане предпочитали получать медицинский уход на дому, а с другой, — перед ответственными службами встал непростой вопрос: «Что делать с теми стариками, которые в случае тяжелой формы протекания COVID-19 отказываются от госпитализации и ясно дают понять медикам и соцработникам, что они будут отстаивать свое право уйти из жизни в домашней обстановке рядом с членами своей семьи».

Очень дифференцированную картину при оказании медицинской помощи пожилым людям подтверждают статистические данные. Так, согласно данным Паллиативного реестра Швеции, в период с начала января по 2 июня этого года из общего числа умерших стариков (4 800 человек) лишь 2 177 пожилых пациентов отправились в специализированные учреждения. Из них 1 071 человек был отправлен в больницу, а 1 070 человек получили специализированную паллиативную помощь при госпитализации. 403 человека от общего количества пациентов, которым была оказана помощь, отказались от госпитализации и получили паллиативную помощь на дому.