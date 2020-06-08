Уфа, , 14:21 — REGNUM Дополнительные средства из бюджета на закупку средств индивидуальной защиты могут получить предприятия в Башкирии. Об этом 8 июня сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на совещании в правительстве республики.

По ее словам, деньги на закупку перчаток, масок и других средств защиты могут быть выделены из средств, которые выделялись на финансирование профилактических мер по уменьшению профессиональных заболеваний и производственных несчастных случаев.

Отмечается, что в 2019 году средства на эти цели в общей сумме 424,3 млн рублей получили более 4 тысяч работодателей Башкирии. А в текущем году из-за пандемии коронавируса, эти средства можно направить на закупку средств индивидуальной защиты. При этом объем выделяемых средств будет увеличен практически в два раза и составит 799 млн рублей.

Отмечается, что заявки на получения данной меры поддержки будут принимать до 1 августа.

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