Нур-Султан, , 14:14 — REGNUM Министерство обороны Казахстана планирует построить два оружейных склада в безлюдных районах. Об этом 8 июня заявил заместитель главы оборонного ведомства республики Бакыт Курманбаев на встрече с журналистами.

По его словам, склады планируется построить в Карагандинской и Актюбинской областях Казахстана. Замминистра отметил, что новые объекты позволят разгрузить действующие объекты хранения и повысить безопасность населения.

Курманбаев добавил, что специалисты уже приступили к подготовке документации для строительства оружейных складов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года в городе Арысь Туркестанской области Казахстана произошел взрыв на складе с боеприпасами. В результате ЧС погибли три человека, а в городе были повреждены 90% всех домов.